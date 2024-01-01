Terletici ve idrar söktürücü özelliği olan ot ortaya çıktı

İnsanların doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bu süreçte ortaya çıkan eşek otu birçok derde derman olmasıyla dikkat çekti.

Eşek otunun terletici ve idrar söktürücü özelliği olduğunun altı çizildi. Böylece vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

Terletici ve idrar söktürücü özelliği olan eşek otu dikkat çekti.

EŞEK OTU NASIL KULLANILIR?

Eşek otunun kökü, kaynatılarak içildiğinde pek çok fayda sağlayan bir bitki olduğu biliniyor.

Öksürük tedavisinde de yaprak ve gövdesi kaynatılıp içilebileceğinin altı çizildi.

Eşek otu, sağlık problemlerine iyi gelen bir şifalı ot olduğu biliniyor.

Fakat yabani otlar gibi, eşek otu da aşırı kullanılmaması önerildi.

Zararlı etkileri olabileceği bildirildi.

Alerjik reaksiyonu olanlar, hamilelik ve emzirme döneminde olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar, eşek otu kullanmadan önce doktora başvurması önerildi.