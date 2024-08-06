Termik santral köylüyü kanser etti

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2013 yılında özelleştirilen ve Konya Şeker’e devredilen bu santral, yıllık 1.908.229 MWh elektrik üretim gücüne sahip. Ancak, 2020 yılında filtresiz bacalarıyla gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla filtre şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştı. Bacalara filtre takılmasının ardından üretim yeniden başlamış olsa da, santral bu sefer de kömür külü sorunu ile gündemde.

Santralde yakılan kömürden geriye kalan kül, taşeron firma tarafından Gürün ilçesine bağlı Mağara köyü sınırları içerisinde açık depolama yöntemiyle biriktiriliyor. Yıllar boyunca biriken bu kül, adeta bir dağ halini almış durumda ve rüzgarla birlikte çevredeki köylere yayılıyor. Özellikle Mağara köyü sakinleri, kül dağına olan yakınlıkları nedeniyle nefes almakta zorluk çekiyor ve bu durumun sağlıklarına ciddi zarar verdiğini belirtiyorlar.

Köy sakinleri, yılların birikimiyle ortaya çıkan külün hem kendileri hem de tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getiriyorlar. Köyde birçok kişi akciğer hastalıklarına yakalanmış, bazıları ise solunum cihazına bağlı olarak yaşamlarını sürdürüyor. Ayrıca, köydeki bitkilerin ve hayvanların da bu durumdan etkilendiği, ekinlerde verim kaybı yaşandığı iddia ediliyor.

Köy sakinleri, yetkililerden bu çevre felaketine karşı acil önlem alınmasını talep ediyor. Özellikle, külün rüzgarla yayılmasının önlenmesi ve bu devasa kül yığınının çevreye daha fazla zarar vermesinin engellenmesi için somut adımlar atılmasını istiyorlar. Santralin müdürüyle yapılan görüşmelerden ise tatmin edici bir yanıt alamadıklarını belirten köylüler, bu durumun devam etmesi halinde köylerinde sağlıklı bir yaşam sürdürmenin imkânsız hale geleceğini ifade ediyorlar.