Termometreler plakayı gördü. Vatandaşlar kendilerini parklara attı

Manisa'da yaz mevsimi geçtiğimiz yıllara göre erken gelirken, hava sıcaklıkları da dün itibariyle hızla artışa geçti.

Şehirde sıcaklıklar 45 dereceyi bulurken, hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşadı. Bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı.

Vatandaşlar, kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinledi, ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre sıcaklıkların 7 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.