Terör bu kez Sudanlı sivilleri hedef aldı: 31 ölü, onlarca yaralı

Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesi bir kez daha kanlı bir saldırıya sahne oldu. Sudan ordusuna karşı savaşan paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF), Kuzey Darfur’un başkenti El-Faşir yakınlarında bulunan Abu Şuk yerinden edilmişler kampına ağır topçu ateşi açtığı bildirildi. Sudan Doktorlar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda 31 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.

ÇOCUKLAR VE KADINLAR DA HEDEF OLDU

Hayatını kaybedenler arasında yedi çocuk ve bir hamile kadın bulunuyor. Yerel direniş komiteleri, saldırının sabahın erken saatlerinde başladığını ve saatlerce sürdüğünü aktardı. Açıklamalarda, kampın altyapısında ve özel mülkiyetlerde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

BİR HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

RSF, geçtiğimiz hafta da aynı kampa saldırı düzenlemiş ve 40’tan fazla sivili öldürmüştü. Paramiliter güçler uzun süredir El-Faşir’i ele geçirmek için operasyonlar yürütüyor. Bu şehir, Darfur’daki Sudan ordusunun elinde kalan son önemli üs olarak biliniyor.

AÇLIK VE GÖÇ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Abu Şuk ve yakınlardaki Zamzam kampı, bölgede süregelen şiddet nedeniyle sürekli saldırılara maruz kalıyor. Hem çatışmalar hem de kıtlık nedeniyle yüzbinlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sudan’da Nisan 2023’te başlayan iç savaşın ardından yaklaşık 14 milyon insan yerinden oldu. Açlık, özellikle Darfur’daki kamplarda büyük bir insani krize yol açtı.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Darfur’daki katliamlar, tecavüz vakaları ve kitlesel göç nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olası savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar hakkında soruşturma yürütüyor. Ancak saldırılar, sivillerin korunması için alınan önlemlerin hâlâ yetersiz olduğunu gösteriyor.