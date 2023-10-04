Terör hedefleri teker teker böyle vuruldu. MSB görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen terör operasyonlarına ait görüntüleri paylaştı.

KAYNAK: İHA
Terör hedefleri teker teker böyle vuruldu. MSB görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca dün akşam saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklanmıştı.

Kandil ve güneyindeki Asos'un da yer aldığı bölgelere yapılan ve "terörü kaynağında yok etme" stratejisi ile gerçekleştirilen harekatın detayları ortaya çıktı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde terör örgütüne ait 16 hedefin imha edildiği hava harekatına ilişkin paylaşım yapıldı.

"Hava Kuvvetlerimiz dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini işte böyle yok etti" ifadesine yer verilen paylaşımda, terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaraların vurulduğu anların görüntüleri de yer aldı.

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