Terör örgütü IŞİD'e operasyon. 16 kişi tutuklandı

İstanbul’da radikal terör örgütü IŞİD’e maddi destek sağladıkları tespit edilen ve para aktaran 16 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Terör örgütü IŞİD'e operasyon. 16 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Savcılık, IŞİD örgütüne destek veren şüphelilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatmış, örgütü fonladıkları değerlendirilen 20 zanlının yakalanması için 17 Ekim’de kolluk kuvvetlerine yakalama talimatı vermişti. İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü yanlısı 20 kuşkulunun yakalanması için 20 ev ve 7 işyerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 17 kişi ‘şifreli’ sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

PARA TRANSFERİNDE ŞÜPHELİLERİN İZİNE RASTLANDI

Haklarında örgüte fon sağladıkları yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlıkları dondurulan şüphelilerin TEM şubedeki sorguları bu sabah tamamlandı. İfade işlemlerinin ardında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin biri savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu örgüte aktarılan para transferinde izlerine rastlanan ve yine haklarında IŞİD’a yönelik polisiye soruşturmalarda işlem yapılan başka kişilere birçok kez para transferi yaptıkları öğrenilen 16 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.

FONLAMA YÖNTEMLERİ HAVALA

Tutuklanarak cezaevine konulan kişilerin, örgüte para aktarımını “Havala” olarak bilinen illegal para transfer yöntemi üzerinden yaptıkları ortaya çıktı.

Diğer yandan soruşturma çerçevesinde adreslerde bulunamayan IŞİD yanlısı 3 firari kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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