Terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 kişi yakalandı

Mersin'de yaşanan bir olay üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi açıklamada bulundu. Bakan Tunç, bölücü terör örgütü propagandası yapıldığı iddia edilen bir grup hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığını duyurdu. Söz konusu grubun, örgütün marşını söyleyerek halay çektiği ve örgüt lideri lehine sloganlar attığı belirtildi.

Olayla ilgili kimlikleri belirlenen 9 kişinin gözaltına alındığı, iki şüphelinin ise arandığı bilgisi paylaşıldı. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Devletimizin asayişini bozmayı amaçlayan, ulusal birliğimizi zedelemeye çalışan her türlü faaliyetin başarısız olacağını" vurguladı.