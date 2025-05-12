Terör örgütü PKK, fesih kararını duyurdu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 'silah bırakma ve fesih kararı' geldi. Terör örgütü PKK, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı" açıklamasında bulundu.

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Terör örgütü PKK 12. Kongre sonuç bildirisini açıkladı. Kongre, terör örgütü PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarını alarak, 'PKK' adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı. Terör örgütü PKK, "PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı. PKK tarihi misyonunu sonlandırdığı değerlendirildi. Kürt-Türk ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. PKK’yi feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararını, halkımızın herkesten daha iyi anlayacağına, demokratik toplum inşası temelinde demokratik mücadele döneminin görevlerine sahip çıkacağına inancımız tamdır" açıklamasında bulundu.

NELER YAŞANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'ı meclise davet ederek, 'örgütü lağvettiğini açıklasın' çıkışı sonrası 'terör' süreci başlamıştı. Bahçeli'nin ön ayak olduğu süreçte, DEM heyeti ve teröristbaşı Öcalan arasında 3 görüşme gerçekleşmişti. Son görüşmede teröristbaşı, terör örgütü PKK'ya 'silah bırakın' çağrısı yapmıştı.

Terör örgütü PKK ise silah bırakacakları kongreyi 5-7 Mayıs tarihinde toplamıştı. Kongreden çıkacak karar ise bekleniyordu. 'Terörsüz Türkiye' çağrısı ile sürece destek veren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongre sonrası 'kararı bir an önce açıklayın' demişti. Erdoğan'ın çıkışından sonra bugün terör örgütü PKK, Bahçeli'nin başlattığı 'silah bırakma ve lağvetme' isteğini tamamladı.