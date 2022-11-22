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Terör örgütü PKK’dan Azez’e roketli saldırı: 3 ölü

Terör örgütü PKK’nın Suriye’nin Azez kentine düzenlediği roketli saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 20:07
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Terör örgütü PKK’dan Azez’e roketli saldırı: 3 ölü

Terör örgütü PKK’dan Azez’e roketli saldırı: 3 ölü
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Terör örgütü PKK, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye’nin Halep kenti kırsalında yer alan Azez’e terör örgütü PKK tarafından roketli saldırı düzenlendi. Kent merkezinin hedef alındığı saldırıda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

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