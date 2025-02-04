Terör saldırıları sonrası halktan "sessiz" protesto

Tarım işçisi kadınları dün sabah saatlerinde hedef alan terör saldırısının ardından, Münbiç merkezi genelinde sessiz protesto düzenlendi.

Sabah saatlerinden itibaren protesto kapsamında halk evlerinden çıkmadı, esnaf kepenk kapattı, bölge sakinleri çocuklarını okula göndermedi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

Münbiç'in Aralık 2024'te terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından düzenlenen 7 terör saldırısında, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 28 sivil hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştı.

Daha önce de Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin vergi adı altında haraç toplaması, hayat pahalılığı ve temel hizmetlerdeki aksaklıklara, esnaf kepenk kapatarak tepki göstermişti.