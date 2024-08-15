Teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın, kabri başında anıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın, kabri başında anıldı

PKK'nın 40 yıl önce ilk şehit ettiği Mehmetçik olan Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan’ın Mertekli Mahallesi'ndeki mezarı başında dualarla anıldı.

Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Siirt'in Eruh ilçesinde 15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düştü.

Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli köyündeki mezarı başında anıldı.

PKK'nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ın kabristanı Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesi'nde bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan şehidin 82 yaşındaki ağabeyi Cemal Aydın, şehadet yıl dönümünde Erzincan’a gelerek şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cemal Aydın, “1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında kardeşim Süleyman Aydın’ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun” diye konuştu.

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