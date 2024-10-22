Terörist başı Fethullah Gülen’in vasiyeti ortaya çıktı!

FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen dün tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında öldü. 15 Temmuz darbe girişiminin mimari olan terör örgütü elebaşı Fethullan Gülen’in cenazesi töreninin Çarşamba günü yapılacağı öğrenildi.

Ancak terörist elebaşının nereye gömüleceği henüz bilinmiyor. Örgütün üst düzey isimlerinin bu konuda ayrılık yaşadığı ifade edilirken terörist elebaşının vasiyeti ortaya çıktı.

Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi’ndeki köşesinde Gülen’in vasiyetini açıkladı. Öztürk, Gülen ailesinin cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için çaba gösterdiğini ancak örgüt mensuplarının cenazenin ABD’den kalmasından yana olduğunu söyledi.

FETÖ ELEBAŞI VASİYETİNDE BUNU YAZMIŞ

Ayrıca Öztürk, ailenin FETÖ’nün cenazesini vasiyeti üzerine Türkiye’ye getirmek istediğini belirtti. Terörist başı Fethullah Gülen’in vasiyetinde ise annesinin yanına gömülme isteğini şu sözlerle ifade etmiş: "Beni İzmir Örnekköy mezarlığında bulunan annemin mezarının yanında toprağa verin."

Fetullah Gülen’in cenazesi Türkiye’ye getirilecek mi, yoksa ABD’de mi kalacak? Önce şunu belirteyim, Gülen’in ailesi, cenazenin Türkiye’ye götürülmesi için çaba gösteriyor. Gerekçe olarak Gülen’in bu konuda vasiyeti olduğunu belirtiyorlar.

HAKAN FİDAN’DAN FETÖ MESAJI

Dışişleri Bakanlığı FETÖ’nün ölümünü doğrulamasının ardından bakan Hakan Fidan’dan açıklama yaptı. Terörle mücadele mesajı veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullandı.

FETÖ’nün ölümünün örgütle mücadele konusunda kendilerini hiçbir zaman rehavete, gevşemeye itmeyeceğinin altını çizen Halan Fidan, "Bu örgüt, milletimizin tarihinde türüne ender rastlanan bir tehdit odağı olmuştur. Binlerce gencimizi kutsal değerler adına kandırarak saflarına katmış, bu gençlerimizi kendi vatanlarına, milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür." diye konuştu.