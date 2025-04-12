Teröristbaşı Öcalan’dan ortalığı sallayacak Bahçeli açıklaması!

Devlet Bahçeli’nin başlattığı açılım sürecinde DEM heyeti ve teröristbaşı arasında birkaç kez görüşmeler olmuştu. Bugün ise DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan’dan ortalığı sarsacak açıklama geldi. Buldan, görüşmelerde Öcalan’ın "Bu ülkede Devlet Bahçeli değiştiyse herkes değişir" ifadelerini kullandığını aktardı.

BAHÇELİ İLE BAŞLAYAN SÜREÇ SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI İLE NOKTALANMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’ı meclise davet ederek silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin merakla beklediği çağrı, İmralı’daki üçüncü görüşmede gelmişti. Teröristbaşı Öcalan, silah bırakma çağrısında bulunurken, terör örgütü PKK ise şartlı olarak bırakacaklarını açıklamıştı. Son görüşmelerde ise DEM heyeti Erdoğan ile görüşmüştü. DEM kanadı görüşmenin umutlandırıcı olduğunu söylemişti.

TERÖRİSTBAŞI: BU ÜLKEDE DEVLET BAHÇELİ DEĞİŞTİYSE HERKES DEĞİŞİR

Artı Gerçek'de yer alan haberde; İtalya’nın başkenti Roma’da dün başlayan konferansa katılan DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, teröristbaşının İmralı’daki sözlerini aktardı. Buldan’ın aktardığı sözlerde bir nokta var ki, gündemi sallayacak. Buldan, teröristbaşının "Bu ülkede Devlet Bahçeli değiştiyse herkes değişir" dediğini söyledi. Buldan sürece ilişkinde “Bu sürecin bir kaç ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Haziran Ayı'nın sonuna kadar sürecin tamamıyla başarıya ulaşması bekleniyor” ifadelerini kullandı.