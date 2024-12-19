Teröristler Münbiç’ten kaçarken bıraktı! Bomba yüklü kamyon imha edildi

Kaynak: İHA
Teröristler Münbiç’ten kaçarken bıraktı! Bomba yüklü kamyon imha edildi

Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Münbiç'ten kaçarken Fırat Nehri'ndeki köprü girişine bıraktıkları bomba yüklü kamyon etkisiz hale getirildi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin Münbiç'ten kaçarken Fırat Nehri üzerindeki köprünün girişine bıraktıkları bomba yüklü kamyon etkisiz hale getirildi.

kamyon1.jpgMünbiç'in kontrolünü kaybeden terör örgütü PKK/YPG'li teröristler, Suriye Milli Ordu (SMO) güçlerinden kaçarak Fırat Nehri'nin doğu tarafına geçti. Kaçan teröristler, M4 Karayolu üzerinde yer alan Fırat Nehri'ndeki köprü girişine bomba yüklü kamyon bıraktı. Kamyonu etkisiz hale getiren SMO güçleri, kamyonu köprü girişinden kaldırarak, PKK/YPG terör örgütünün kaçtığı Fırat Nehri'nin doğusuna geçmek için büyük bir engelden de kurtulmuş oldu.

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