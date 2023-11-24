Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı

Adıyaman ve Hatay’da gerçekleştirilen PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda, örgüt mensuplarına silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı.