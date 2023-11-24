Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı

Adıyaman ve Hatay’da gerçekleştirilen PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda, örgüt mensuplarına silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adıyaman ve Hatay’da operasyon düzenledi.

Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda Adıyaman-Çelikhan Karayolu üzerinde bulunan Aziz Dede Türbesi’nde (Apaziz) gönüllü görevlisi oldukları öğrenilen K.K., A.T. ile Hatay’da bulunan S.K. isimli şahıslar evlerinde gözaltına alındı.

2015 yılında Adıyaman kırsalında örgüt mensuplarına silah ve mühimmat temininde bulundukları belirlenen şahıslar ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahısların Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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