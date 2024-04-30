Teröristlerin kaçış noktası bulundu: Sınırı bu şekilde geçmişler

Kaynak: İHA
Teröristlerin kaçış noktası bulundu: Sınırı bu şekilde geçmişler
Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner hekim Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı eylemde bulunan teröristlere ait olduğu öğrenilen paramotor, Tomarza ilçesinde çalıların arasında bulundu.

Ankara'da geçtiğimiz yıl 1 Ekim'de hafif ticari araç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu.

Teröristlerden 1'i araçtan inip kendini patlatırken, diğeri ise etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Bombalı eylem düzenleyen teröristlerin kullandığı hafif ticari aracı, 1 gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinden çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin evli 1 çocuk babası veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı tabancayla öldürdükten sonra gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları belirlendi.

TERÖRİSTLER SINIRI PARAMOTOR İLE GEÇMİŞ

Olaydan yaklaşık 7 ay sonra Tomarza ilçesinde geçen cumartesi günü dağda mantar arayan yurttaşlar, çalıların arasında paramotor buldu.

İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Parçalara ayrılmış olan paramotor, incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Özel harekat polisleri ise paramotorun parçalarının bulunduğu bölgede çalışma başlattı. Teröristlerin sınırdan paramotor ile geçerek Kayseri'ye geldikleri ve olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilmişti.

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