Ters şeride giren traktör taksi ile çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde traktörün ters şeride girerek ticari taksi ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ters şeride giren traktör taksi ile çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Alaca istikametine seyir halinde olan Satılmış Kaya yönetimindeki traktör ters şeritte ilerlerken kavşaktan dönmeye çalışan Olgun Özkan yönetimindeki ticari taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil hurdaya döndü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra takside yolcu olarak bulunan Oğuzhan Özkan yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada nedeniyle Çorum-Alaca karayolu bir süre trafiğe kapandı. Yolda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ayrıca traktörden yola sızan yağ nedeniyle başka bir kazanın yaşanmaması için Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri yolu yıkarken kumlama çalışması yaptı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Uçakta ishal paniği. Acil iniş yaptı Dünya
Uçakta ishal paniği. Acil iniş yaptı
Son Dakika... İstanbul'da sel felaketi! İmamoğlu son durumu açıkladı Güncel
Son Dakika... İstanbul'da sel felaketi! İmamoğlu son durumu açıkladı
İstanbul'da sel sularının bastığı metroda bakanlık ayrıntısı Güncel
İstanbul'da sel sularının bastığı metroda bakanlık ayrıntısı
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni su bastı Güncel
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ni su bastı
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi Güncel
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
Adana Demirspor ayrılığı açıkladı Spor
Adana Demirspor ayrılığı açıkladı
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Hayatının en önemli kararını açıkladı Magazin
Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Hayatının en önemli kararını açıkladı