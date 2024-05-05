Ters şeritte ilerleyen otomobil kaza yaptı. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Ters şeritte ilerleyen otomobil kaza yaptı. 5 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ters şeritte ilerleyen otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

Dağçeşme Mahallesi Çevre Yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Tunçbilek istikametinde gitmekte olan otomobil ters şeride girerek kazaya neden oldu.

Y.K. yönetimindeki 43 ACA168 plakalı otomobil Balıkesir Yolu yönüne seyir halinde iken, Balıkesir istikametinden Tavşanlı istikametine ters yönden seyreden M.Ö. kontrolündeki 16 AAC 69 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza sonucu 16 AAC 69 plakalı otomobil sürücüsü M.Ö. ile diğer 43 ACA 168 plakalı otomobil sürücüsü Y.K. ve otomobilde yolcu konumunda olan S.T., P.K. ve E.K. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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