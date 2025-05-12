Ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza!

Mersin'de otomobili ile ters yönde ilerleyen M.A.'ya 10 bin 260 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca sürücün ehliyetine de el konuldu.

Mersin Erdemli ilçesi Çiriş Mahallesi'nde bir otomobilin ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, plaka üzerinden sürücü M.A.'ya ulaşarak, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

M.A.'ya, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', "Ters şeritte araç kullanmak" ile "Diğer kural ve yasaklara uymama" suçlarından toplam 10 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

Ehliyetine geçici olarak el konulan M.A., sağlık durumunun sürücülüğe engel teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza!

Ters yönde giden sürücüye 10 bin TL ceza!

Son Haberler
Bandırma’da yangın tatbikatı
Bandırma’da yangın tatbikatı
Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...
Trabzonspor'da kupa finali öncesi Uğurcan belirsizliği...
Büyükelçi açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu ulusal onura darbedir"
Büyükelçi açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu ulusal onura darbedir"
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni! Alkış tufanı
Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik şöleni!
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Saray'dan ilk açıklama