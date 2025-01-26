Ters yönde giren alkollü sürücü dehşet saçtı

Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolu İstasyon Mahallesi mevkisinde yaşandı. Ankara istikametine seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç ile, yan yoldan D-100 kara yoluna giren ve ters istikamette ilerleyen H.K. idaresindeki 41 HK 383 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç devrildi. Arkadan gelen G.Ç. yönetimindeki 41 EJ 571 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle, devrilen hafif ticari araçtan sürücü A.K. ve A.K. isimli çocuk ile R.N. çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar A.K., A.K. ve R.N. hastaneye kaldırıldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ALKOL TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ters yönde ilerleyen sürücü H.K.’nın 1.86 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralı H.K. da ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

TRAİFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki 2 şerit bir süre trafiğe kapandı. Bu sebeple, araçların yönlendirildiği D-100 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ve yoldaki temizlik çalışması sonrası trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.