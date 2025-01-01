Ters yönde ilerleyen araç dehşet saçtı: 1 ölü

Kaza, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Derince geçişinde meydana geldi.

TERSTEN GELEN ARAÇ ÇARPIŞMAYA NEDEN OLDU

İddiaya göre, Alkan Dönerkaya'nın kullandığı 41 KH 753 plakalı otomobil, ters yönde ilerlerken karşı yönden gelen B.E.'nin kullandığı 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da büyük hasar gördü ve her iki sürücü de yaralandı. Alkan Dönerkaya, araç içinde sıkışarak kurtarılamaz hale geldi.

KURTARILMAK İÇİN YARIM SAAT SÜREN MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir operasyonun ardından Alkan Dönerkaya'yı araçtan kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Alkan Dönerkaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TRAFİK BİR SÜRE KAPALI KALDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerindeki araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

KAZA ALKOL KUTULARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kazanın meydana geldiği alanda, çarpışmanın şiddetiyle otomobilin parçalarının çevreye savrulduğu gözlemlenirken, ayrıca alkol kutuları da dikkat çekti.

SÖZ KONUSU KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.