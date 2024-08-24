Tescilli güzelden buz banyosu! Bikinisiyle buz gibi suya girdi

2018 Türkiye güzeli seçilen ve sık sık özel yaşantısıyla gündeme gelen Şevval Şahin, işletmeci sevgilisinden ayrılmış ve Burak Ateş ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Özel hayatının yanı sıra sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çeken ünlü güzel son olarak Instagram hesabından buz banyosu yaptığı anları takipçileri ile paylaştı.

Zebra desenli bikinisiyle buz gibi suya giren Şahin, 3 dakika boyunca suda kaldı.

Şahin’in o görüntüleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.