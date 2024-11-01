Tesettürlü pozları çok konuşulmuştu! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Umre'ye gitti

Sihirli Annem'de Tuğçe karakterine hayat veren 2 çocuk annesi Damla Ersubaşı özel hayatıyla gündemde. Ünlü isim Umre’ye gitti.

UYUŞTURUCU BATAĞINA DÜŞMÜŞTÜ

Eski eşi ile olaylı boşanan ünlü isim geçtiğimiz aylarda uyuşturucu batağına düştüğünü ve eski eşinin ailesinden para alıp kumarda harcadığını anlattığı bir video çok konuşulmuştu.

Söz konusu videonun ardından ünlü isim yaptığı açıklamada; eski eşinin, kendisini çocuklarıyla tehdit ederek söz konusu videoyu kayıt altına aldırdığı ve kendisine gönderilmesini sağladığı söylemişti.

TESETTÜRLÜ POZLARIYLA İLGİ ÇEKTİ

Ersubaşı, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ersubaşı Umre'ye gitti ve tesettürlü pozlarıyla ilgi çekti.

Ersubaşı Umre’den paylaştığı paylaşımına 'Kim ki kabeye gider, hüda ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder' notunu düştü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun karelerine sosyal medyada; 'Allah kabul etsin', 'Kabeye gitmek herkese nasip olmaz', 'Allah isteyen herkese nasip etsin' gibi yorumlar yapıldı.