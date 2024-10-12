TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: Kart komisyonları esnafı yaktı !

Kredi kartı komisyonları esnafları düşündürürken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den acil çözüm çağrısında bulundu.

Bankaların aldığı yüksek komisyon oranlarından esnafın ciddi şekilde zarara uğratıldığını belirten Palandöken, son dönemde kart kullanım oranının yüzde 85'e yükseldiğini ifade etti. Bu durumun esnafı büyük zarara uğrattığını belirten çözüm çağrısı yaptı.

ESNAFIN CEBİNE PARA GİRMİYOR

Kredi kartı komisyonlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Bendevi Palandöken "Esnafın elde ettiği kazancın büyük bir kısmı, komisyon olarak bankalara gidiyor. Örneğin, esnafın kazancı yüzde 3 seviyesinde kalırken bankaların aldığı komisyon yüzde 4'leri geçiyor. Üstüne bir de işletme ücreti, POS cihazı ücreti gibi maliyetler eklendiğinde bazı ürünlerde esnaf neredeyse zarar ediyor” dedi.

Palandöken, bu duruma karşı, bankalar ve kamu bankalarının öncülük ederek kredi kartı faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini ifade etti.

"VATANDAŞ DA ESNAF DA MAĞDUR"

Esnafın yüksek pos komisyon ücreti ve işletme maliyeti gibi sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, bu konuda Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına taleplerini ilettiklerini belirtti.

Komisyon oranları yüzde 2 ila 2.5 arasında açıklanmasa rağmen kesilen komisyonun oranlarının yüzde 4'ü bulduğunu kaydeden Palandöken, bu durumun esnafın cebine bir şey bırakmadığını kaydetti. Kartını ödemekte zorlanan vatandaşın da mağdur olduğunu ifade eden Bendevi Palandöken, "Hem insanlar kredi kartlarını ödeyememekten hem de esnaf para kazanamamaktan şikayetçi. Kredi kartı kullanımı modern bir ödeme aracı olsa da, bu sistemin düzgün işlemesi için komisyon oranlarının düşürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

TESK Başkanı, çözüm için BDDK'ya başvurduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını da ekledi.