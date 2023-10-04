Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat imaj değiştirdi. Son haline yorum yağdı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat'ın kadrosuna dahil olan Aybüke Pusat dizi için imaj tazeledi.

Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat imaj değiştirdi. Son haline yorum yağdı

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Tanıtımı yayınlanan dizinin fragmanına Deniz Baysal Yurtçu'nun vedasının ardından başrol olarak getirilen Aybüke Pusat damga vurdu.

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Aybüke Pusat dizide Dışişlerinde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay'la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan'a hayat verecek. Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlenmiş, daha sonra ise rolün adı Neslihan olarak değiştirilmişti.

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Ünlü oyuncu Teşkilat dizisi için imaj tazeledi. Uzun yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını kızıla boyatan Aybüke Pusat'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

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Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'Saçların çok yakışmış', 'Harika görünüyorsun', 'Yine olaysın', 'Saçlar mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

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