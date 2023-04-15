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TESK Başkanı'ndan önemli çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu TESK'in Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kalıcı konutların tamamlanması için ara eleman ve usta sıkıntısı yaşandığını belirtti, mesleki eğitim çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:31
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TESK'ten Bendevi Palandöken'den mesleki eğitim çağrısı

TESK Başkanı'ndan önemli çağrı
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, deprem konutlarının zamanında teslimi için ara eleman yetiştirme çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini bildirdi.

Depremlerin ardından kalıcı konutların tamamlanması için ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşandığını anlatan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

MESLEKİ EĞİTİM CAZİP HALE GETİRİLMELİ

"İki ayrı depremin ardından kalıcı konutların hızla tamamlanması için şantiyelerde çalışacak ara eleman ve usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Geçmişte yaşanan ara eleman sıkıntısı yüzünden günümüzde usta bulmak da zorlaştı. Ülkemizin önemli sorunlarından olan ara eleman açığını kapatmak için gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli ve mesleki eğitim süresi emekliliğe sayılarak cazip hale getirilmeli."

TEKNİK MESLEK OKULLARININ SAYILARI ARTIRILMALI

Palandöken, ara eleman yetiştirme ve meslek yüksekokulunun ülkenin önemli ihtiyaçlarından olduğuna dikkati çekti.

Buradan yetişen çocukların ve gençlerin ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceklerine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Sanayide, berber ve kuaförlerde, terzilerde, kasaplarda ve daha çok meslek kolunda ara elaman sıkıntısı ciddi boyutlarda. Şu anda ülkemizin en önemli meselesi olan deprem konutlarının yeniden tamamlanması için şantiyelerde çalıştıracak yeterli sayıda usta yok. Ülkede mühendis çok ancak demirci, sıvacı, kalıpçı, kaynakçı, operatör, elektrikçi bulunamamakta. Bu nedenle meslek teknik okullarının sayısı artırılmalı, hızlandırılmış programlarla meslek eğitimlerine öncelik verilmeli."

 

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