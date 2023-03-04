TESK'ten depremzede esnaf için çağrı

Depremzede esnafın zararlarının tespiti ve talepleri doğrultusunda projeler geliştirip sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Deprem Bilgi Formu oluşturdukları bilgisini paylaştı. Konfederasyonun web sitesinde yayınlanan form ile yapılan başvurulara göre, esnaf ve sanatkarların en büyük isteğinin hibe desteği verilmesi ve mevcut borçların 2 yıl süre ile ertelenmesi yönünde olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"İŞ YERLERİNİN HASAR DURUMUNA GÖRE HİBE DESTEĞİ VERİLMELİ: Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımızı yeniden ayağa kaldırmak ve ticari hayatı canlandırmak için iş yerlerinin hasar durumuna göre hibe desteği verilmeli. Depremde evini, iş yerini ve aracını kaybeden esnafımız ancak hibe desteği ile ayağa kalkabilir. Öte yandan, esnaf ve sanatkarlarımız şu anda iş yapamadığı için mevcut borçların ödenmesi mümkün değil.

BAĞ-KUR VE SSK GİBİ MEVCUT BORÇLARI 2 YIL SÜREYLE FAİZSİZ ERTELENMELİ: İş yerleri yeniden faaliyete geçene kadar kredi ve kredi kartları başta olmak üzere esnafımızın BAĞ-KUR ve SSK gibi mevcut borçları en az 2 yıl süre ile faizsiz ötelenmeli. Depremden sonra bölgedeki esnafımız, BAĞ-KUR’lulukları devam ettirilip, emeklilik ve ilaç hakkı dahil tüm sağlık hizmetinden faydalanabilmeli. Bu benzeri talepleri ilgili tüm bakanlıklara ileterek kısa sürede çözüm bulunmasını istedik.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 50’Sİ AĞIR, YÜZDE 18,29'U ORTA HASARLI: Deprem Bilgi Formu'ndan edinilen verileri ilgili tüm bakanlıklar ile paylaşıldı. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza sunulan Deprem Bilgi Formu'na yapılan başvuru verilerine göre 10 ilimizi etkileyen deprem bölgesindeki esnaf işletmelerinin yüzde 31,22’si az hasarlı, yüzde 18,29’u orta hasarlı ve yüzde 50,49’u ağır hasarlı durumda. En çok başvuru yapan illerimiz ise Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya oldu."