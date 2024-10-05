TESK'ten yabancı tabela uyarısı

Kaynak: AA
TESK'ten yabancı tabela uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yabancı tabela kullanımının "haddinden fazla arttığını" belirterek bu kirliliğin bir an evvel önlenmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yabancı tabela kullanımının aşırı arttığını belirterek, bu durumun bir an önce önlenmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tabelalarda yaşanan karmaşaya dikkat çekti.

Türk dilinin kullanıldığı tabelaların giderek azaldığını ifade eden Palandöken, "Çok renkli, farklı boyutlarda ve yabancı kelimelerin sıkça yer aldığı tabelalar, cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine yol açıyor. Bu durum, şehrin kültürüne zarar veriyor. Özellikle son yıllarda Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerine artan göçlerle birlikte yabancı tabela kullanımı haddinden fazla arttı ve bu da milli kimliğimize olumsuz etki ediyor. Yabancı tabela kirliliği bir an önce önlenmelidir." dedi.

Palandöken, tabelaların sadece bir tanıtım aracı olmanın ötesinde, işletmelere profesyonel ve saygın bir imaj kazandırmada kritik bir rol oynadığını da belirterek, tabelaların kurumsal kimliği ön plana çıkardığını kaydetti.

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