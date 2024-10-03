Tesla alelacele 27 bin aracını çağırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tesla alelacele 27 bin aracını çağırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 27 bin Cybertruck aracını geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli gelmesi nedeniyle geri çağırıyor.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 27 bin Cybertruck aracını geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli gelmesi nedeniyle geri çağırıyor.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD'deki 27 bin Cybertruck araçlarını geri çağıracağını duyurdu. Tesla'dan yapılan açıklamada, geri çağırma kararının geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli gelmesi nedeniyle sürücü görüşünü engelleyebileceği ve kazaya neden olabileceği gerekçesiyle alındığı kaydedildi. Açıklamada, yazılım güncellemesi ile sorunun çözülebileceği aktarıldı.

Etkilenen araçlardaki Cybertruck sisteminin, kapanma işlemi tamamlanmadan yeniden başlatılması komutu alması nedeniyle geri görüş kamera görüntülerinin gecikmeli geldiği kaydedildi.

Tesla, bu yılın başında ABD'deki çok sayıda Cybertruck aracını cam sileceği ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmıştı.

Tesla alelacele 27 bin aracını çağırdı

Tesla alelacele 27 bin aracını çağırdı

Tesla alelacele 27 bin aracını çağırdı

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