Tesla hisselerinde endişelendirici düşüş

Tesla, elektrikli araç üreticisi olarak üçüncü çeyrek için beklenenden daha yüksek teslimat rakamları açıkladı. Ancak, yatırımcılar daha fazla beklenti içindeydi. Çarşamba sabahı yapılan açıklamalar sonrasında Tesla hisseleri değer kaybetti.

TESLİMAT VE ÜRETİM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Tesla, üçüncü çeyrekte toplam 462,890 araç teslim ettiğini ve 469,796 araç ürettiğini duyurdu. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösteriyor. Geçen yıl üçüncü çeyrekte Tesla, 435,059 araç teslim etmiş ve 430,488 araç üretmişti. Analistler, Tesla’nın teslimat rakamlarının yaklaşık 461,000 civarında olmasını ve üretimin ise 450,000’in altında kalmasını bekliyordu. Wedbush analistleri, teslimat ve üretim rakamlarının "doğru yönde bir adım" olduğunu belirtirken, hisselerin yatırımcıların beklentilerinin üzerinde olabileceğini ifade etti. Bu durum, hisselerin değer kaybetmesine neden oldu.

YILIN İLK İKİ ÇEYREĞİNDE DÜŞÜŞ

Yılın ilk iki çeyreğinde, Tesla'nın teslimatları geçen yıla göre düşüş göstermişti. Bu durum, Tesla hisselerinin yılın ilk yarısında ciddi bir değer kaybı yaşamasına sebep oldu. Ancak son birkaç aydır hisselerde bir toparlanma gözlemleniyor. Deutsche Bank ve Wedbush analistleri, Tesla'nın teslimat verilerinden ziyade, önümüzdeki hafta planlanan "robotaksi" tanıtımına yatırımcıların odaklanacağını öngördüler. Bu gelişme, Tesla'nın geleceği hakkında büyük bir beklenti oluşturuyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI 23 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Tesla, çarşamba günü yaptığı duyuruda, üçüncü çeyrek sonuçlarını 23 Ekim’de borsa kapanışından sonra açıklayacağını bildirdi. Bu tarih, yatırımcıların ve analistlerin yakından takip edeceği bir gün olacak. Tesla hisseleri, çarşamba sabahı yapılan açıklamaların ardından %5 değer kaybederek 244.86 dolara geriledi.

Yatırımcılar, Tesla’nın üçüncü çeyrek sonuçlarını ve özellikle yeni robotaksi modeliyle ilgili gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Elektrikli araç sektöründeki rekabetin arttığı bu dönemde, Tesla’nın bu yeni projeleri, şirketin piyasa değerini etkileyebilir ve yatırımcıların stratejilerini şekillendirebilir. Tesla'nın hisselerindeki dalgalanmalara ve sektördeki gelişmelere ilişkin haberleri izlemeye devam edeceğiz.