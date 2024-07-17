Tesla, SpaceX ve X taşınıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Tesla, SpaceX ve X taşınıyor

Elon Musk, Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını duyurdu.

Musk'ın bu kararı, California Valisi Gavin Newsom'un, eyaletteki öğretmenlerin çocukların izni olmadan cinsiyet kimliği bilgilerini ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan bir yasayı imzalamasının ardından geldi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Vali Newsom'un bu kararının kendisi için "bardağı taşıran son damla" olduğunu belirterek, SpaceX'in California'nın Hawthorne bölgesindeki merkezini Texas'taki Starbase bölgesine taşıyacağını duyurdu.

Musk, daha önce de bu ve benzeri yasaların aileleri ve şirketleri tehdit ettiğini açıklamış ve bu tür düzenlemelerin çocuklarını korumak isteyen aileleri ve şirketleri California'dan ayrılmaya zorlayacağını belirtmişti.

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