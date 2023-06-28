Tesla ünlü modeline 5. kez zam yaptı

Dolar uçtu. Zamlar durmak bilmiyor.... Tesla artan kura karşı ünlü modeli Model Y fiyatlarına 5. kez zam yaptı.

Tesla ünlü modeline 5. kez zam yaptı

Çip krizi, dövizdeki yükseliş gibi nedenlerden dolayı otomotiv sektörü de uçtu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, 2023 yılının Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla’da zam üstüne zam yaptı.

Tesla Model Y için aslında 3 hafta önce fiyat listesinde güncelleme yapılmıştı. Eski fiyat listesinde en uygun fiyatlı Tesla Model Y 1 milyon 970 bin 258 TL’ye satılıyordu.

Ancak Tesla bu modeline 5. Zammı yaptı.

Güncellenen yeni listede en uygun fiyatlı Tesla Model Y 2 milyon 181 bin 525 TL fiyat etiketine sahip oldu.

Bu da yaklaşık 212 bin TL tutarında bir zam anlamına geliyor.

.jpg

38bf096d3351f0a5e1dd6973eaee70b702.jpg

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı Teknoloji - Otomotiv
Xiaomi 13 modelinden güncelleme desteğini çekme kararı aldı
Ekonomist Mustafa Sönmez Bakan Şimşek'in açıklamalarını taca attı. Dolarda olacakları açıkladı Ekonomi
Ekonomist Mustafa Sönmez Bakan Şimşek'in açıklamalarını taca attı. Dolarda olacakları açıkladı
Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı Güncel
Hakkari polisi sahte para konusunda bilgilendirme yaptı
Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı Magazin
Somer şef'in itirafı yürekleri sızlattı. Yıllar sonra anlattı
Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı Güncel
Fatih Portakal kendini sorduğu ankette şok yaşadı. Bir haberin dış sesini beğenmediği için editörü azarlamıştı
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı Dünya
Ukrayna: Rusya'nın dünkü füze saldırısında 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı
Mehmet Yardımcı’nın 60 Sanat Yılı’na Dost Yazıları: DOSTLARA SELAM OLSUN Kitap
Mehmet Yardımcı’nın 60 Sanat Yılı’na Dost Yazıları: DOSTLARA SELAM OLSUN