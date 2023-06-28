Tesla ünlü modeline 5. kez zam yaptı

Çip krizi, dövizdeki yükseliş gibi nedenlerden dolayı otomotiv sektörü de uçtu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, 2023 yılının Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla’da zam üstüne zam yaptı.

Tesla Model Y için aslında 3 hafta önce fiyat listesinde güncelleme yapılmıştı. Eski fiyat listesinde en uygun fiyatlı Tesla Model Y 1 milyon 970 bin 258 TL’ye satılıyordu.

Ancak Tesla bu modeline 5. Zammı yaptı.

Güncellenen yeni listede en uygun fiyatlı Tesla Model Y 2 milyon 181 bin 525 TL fiyat etiketine sahip oldu.

Bu da yaklaşık 212 bin TL tutarında bir zam anlamına geliyor.