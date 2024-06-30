Tesla'nın ikinci el fiyatı sıfırından daha pahalı. Başka bir örneği yok

Ülkemizde yapılan fırsatçılıkların önüne bir türlü geçilemiyor. Sarı sitede yer alan ikinci el Tesla araçların fiyatı resmi sitedeki sıfır modellerin de üzerine geçti.

Uzun yılardır ekonomik kriz ve enflasyonist ortam ile baş başa kalan Türkiye’de gün geçmiyor ki fırsatçılık ve dolandırıcılık adına yeni bir adım atılmasın.

Araç alım satımlarında kullanılan platformların başında gelen ve sarı site olarak bilinen bir ticari sitede yer alan araç fiyatları şaşırttı.

Tesla markasının Y serisinin satış fiyatı, markanın resmi sitesindeki satış fiyatını geçti. Alım satım yapılan sitede bir Tesla Model Y araç satın almak isteyen vatandaşlar ilanları aramak için siteye giriş yaptığın fiyatların 2 milyon lira ve üzerinde olduğunu görüyor.

Ancak markanın kurumsal resmi sitesine girip aynı aracı sıfır kilometre satın almak isteyen bir vatandaşın vereceği para (en düşük modeller karşılaştırılmıştır) 1 milyon 352 bin lira.

KDV ve ÖTV’den arındırılmış bu fiyata vergiler dahil edildiğinde ise fiyat 1 milyon 791 bin 451 liraya denk geliyor.

Yani sıfır model bir Tesla almak isteyen birisi, ikinci el bir Tesla araç alan birisinden 200 bin lira daha fazla uyguna almış oluyor.

BAŞKA ÖRNEĞİ YOK!

Sosyal medyada da çok konuşulan bu konu hakkında kullanıcıların birbirinden farklı yorumları oldu. Kullanıcıların neredeyse tamamı bu durumun Türkiye dışından başka bir yerde yaşanamayacağını ifade etti.