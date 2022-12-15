Elon Musk 3.58 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirime göre, Elon Musk şirketin 22 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ikinci hisse satışını yapan Musk, kasım ayında da 3,95 milyar dolarlık Tesla hissesi satmıştı.

Ayrıca Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar ve ağustos ayında 6.9 milyar dolar değerinde Tesla hissesinin satışını gerçekleştirmişti.

TOPLAM SATIŞ 23 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Musk, son satışla birlikte, toplamda 22.93 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.