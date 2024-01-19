Tesla'ya direkt rakip olacak BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Tesla'ya direkt rakip olacak BYD Sea Lion 07'nin özellikleri ortaya çıktı
BYD markasının önümüzdeki aylarda tanıtacağı SUV Sea Lion 07'nin özellikleri belli oldu. Otomobil, Tesla Model Y'ye direkt rakip olacak.

Dünyada Elektrikli otomobil üreticiliği konusunda önemli bir yere sahip olan ve yakın zamanda ülkemize de giriş yapan BYD, yepyeni bir otomobilini tanıtmaya hazırlanıyor. Sea Lion 07 ismini alacak SUV tipindeki bu araç, Tesla’nın Model Y’sine direkt rakip olacak.

BYD aslında aracın örtüsünü ilk olarak kasım ayında kaldırmıştı. Lakin ayrıntıları ileriki bir tarihte gerçekleştireceği lansman sırasında paylaşacağını açıklamıştı. Araç için bekleyiş sürerken bugün özellikleri hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

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Lamborghini ve Audi'nin tasarımcısı Wolfgang Egger tarafından tasarlanan araç, 4.830 mm uzunluğa, 1.925 mm genişliğe ve 1.620 mm yüksekliğe sahip olacak. Tesla Model Y’de ise 4.760, 1.921 ve 1.624 mm ile yükseklik dışında daha küçük bir araç olarak karşımıza çıkıyordu.

Sızıntılara göre şirket tasarım tarafından bir değişiklik yapmayarak gösterilen versiyonlar görücüye çıkacak. Model, 170 kW veya 230 kW maksimum güce sahip tek motorlu ve önde 160 kW, arkada 230 kW çift motorlu olmak üzere toplamda üç versiyonla piyasaya sürülecek. BYD’nin e-platform 3.0 mimarisini temel alan araç, panaromik tavan, gelişmiş güvenlik özellikleri, daha fazla menzil gibi özelliklerle çıkış yapacak.

Araç, Türkiye'ye gelirse ilave gümrük vergisine tabi olacak

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