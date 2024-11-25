Tesla’ya teşvik darbesi

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, elektrikli araç (EV) alıcılarına yönelik yeni bir teşvik planı önerdi. ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın, yürürlükteki federal vergi indirimi programını kaldırması halinde devreye girecek bu planın, 2023'te sonlanan bir teşvik programını yeniden canlandırması bekleniyor. Ancak, Tesla bu yeni teşviklerden dışlanacak.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, teşvik programına yönelik getirilecek pazar payı sınırlamalarının Tesla’nın popüler modellerini hariç tutacağı ifade edildi. “Bu, daha fazla araç üreticisinin piyasaya girmesi için uygun koşulları oluşturmakla ilgili,” denildi. Programın detayları hâlâ müzakere aşamasında ve değişikliğe uğrayabilir.

TESLA VE KALİFORNİYA GERGİNLİĞİNİN GEÇMİŞİ

Tesla’nın Kaliforniya'daki teşviklerden hariç tutulması, şirketin CEO’su Elon Musk ve Vali Newsom arasındaki mevcut gerginliği artırabilir. Musk, Covid-19 salgını sırasında Fremont fabrikasının kapatılması emrini “faşist” olarak nitelendirmiş ve şirketin genel merkezini Teksas’a taşıma kararı almıştı. Newsom ise Tesla’nın başarısında Kaliforniya’nın rolünü vurgulayarak, şirketin eyalete borçlu olduğunu belirtmişti.

Tesla’nın federal düzeyde hâlâ 7.500 dolarlık vergi indiriminden faydalanabilmesi ise piyasadaki liderliğini korumasını sağlayabilir. Ancak Kaliforniya’nın bu hamlesi, genel elektrikli araç satışlarının yavaşladığı bir dönemde, sektördeki rekabeti artırmayı hedefliyor.

TRUMP VE KALİFORNİYA ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Vali Newsom’un önerisi, Trump yönetimi ile Kaliforniya arasında önceki dönemde yaşanan otomobil emisyon standartları tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Kaliforniya, geçmişte olduğu gibi iklim değişikliği, göçmenlik ve üreme hakları gibi alanlarda Trump yönetiminin politikalarına karşı kendi politikalarını koruma kararlılığında.

Bu yeni teşvik önerisi, Kaliforniya’nın çevre dostu ulaşım hedeflerine ulaşırken Tesla gibi lider şirketlerin dışlanmasının olası etkilerini de tartışmaya açtı.