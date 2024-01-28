Tesla'yı hackleyen bilgisayar korsanlarına 9 milyon TL ödül

Tesla, beyaz şapkalı hackerlar ile iş birliği yaparak sistemlerini güçlendirmeye devam ederken Japonya'da bir yarışma gerçekleştirdi.

Zero Day Initiative ekibi tarafından düzenlenen ve Nisan 2007’den bu yana gerçekleştirilen bilgisayar korsanlığı yarışması olan Pwn2Own, 24-26 Ocak tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapıldı.

Birçok otomotiv şirketinin dahil olduğu bu büyük yarışmaya Tesla damga vurdu.

Yarışmanın ilk gününde Synacktiv adlı bir ekip, Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini başarılı bir şekilde hacklemeyi bitirmiş oldu. Bunun üzerine şirket, ekibe 100 bin dolar ödül verildi.

Aynı ekip, ayrıca Ubiquiti Connect EV İstasyonu ve JuiceBox 40 Akıllı EV Şarj İstasyonunu da başarılı bir şekilde hackleyerek ek olarak 120 bin dolar daha kazanarak yarışmaya adını adeta altın harflerle yazdırdı.

Birkaç hackleme daha yapan grup, gün sonunda Tesla‘dan toplamda 295 bin dolar ödül alarak evine dönmeyi başardı.

Synacktiv ekibi, elektrikli araç devini geçtiğimiz yıl da hackleyip 100 bin dolar ödül kazanmış ve Tesla denince akla gelen isimlerden biri olarak tanımlandı.