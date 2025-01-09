Tetikçi kaldırımda infaz etti

Kaynak: İHA

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan adam hayatını kaybederken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Acı haberi duyarak olay yerine koşan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde kaldırımda yürüyen İ.B. isimli kişi, arkasından yaklaşan şahsın silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, 5 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Acı haberi alan ailesi olay yerine koştu. Bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Çevrede yapılan inceleme sonucu bir işyerinin camına da kurşun isabet ettiği öğrenildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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