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Tevfik Özlü: Korona sıradanlaştı diğer virüslere döndü

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kovid, diğer solunum yolu virüsleri ile aşağı yukarı benzer bir döngüye girdi. Artık sıradanlaştı” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 12:41
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Tevfik Özlü: Korona virüs sıradanlaştı diğer virüslere döndü

Tevfik Özlü: Korona sıradanlaştı diğer virüslere döndü
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İHA’nın haberine göre; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüsün kaybolmadığını eskisi kadar tabii toplumsal bir tehdit olmadığını belirterek “Kovid ile yaşamayı öğrendik” dedi.

Son dönemde artış yaşanan grip vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

“Kovid, diğer solunum yolu virüsleri ile aşağı yukarı benzer bir döngüye girdi. Artık sıradanlaştı. Nasıl ki biz önceden beri hep özellikle kış mevsimlerinde influenza, parainfluenza, RSV gibi virüslerle solunumsal hastalıklara yakalanıyoruz toplumsal olarak böyle bir salgın kuzey yarım küre ülkelerinde var. Kovid’te bunlar arasına girmiş durumda. Ama artık 2020’deki 2021’teki virüs bu virüs kendini değiştirdi, bizimle yaşamayı öğrendi. Şimdi bizi çok hastalandırmadan bizimle beraber yaşıyor. Biz de onunla yaşamayı öğrendik. Çoğumuz aşılandı. Aşı olmayanlar da hastalığı geçirerek bir şekilde bağışıklık kazandı. Şu anda sadece risk gruplarında sorun var, ileri yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış ya da kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Hastaneye yatışları gerekebiliyor. Onun dışında sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu halini almış durumda”

“XBB 1.5 VARYANTI AMERİKA’DA ÖZELLİKLE SON ZAMANLARDA DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI”

“Tabii küresel düzeyde de Kovid ile ilgili vakalar kimi zaman yükseliyor kimi zaman düşüyor ama ölümcüllük oranlarına dikkat ederseniz artık artmıyor” diyen Özlü, şunları ifade etti:

“Şu an itibarıyla bazı ülkelerde Kovid sayılarında bir artış var. Amerika’da, Avrupa’da Uzak Doğu’da günlük vaka sayılarında artış bildiriliyor. Omicron artık şu anda dünyada yaygın ama özellikle de yeni XBB 1.5 varyantı Amerika’da özellikle son zamanlarda daha sık görülmeye başlandı. Birazda bunun daha hızlı yayıldığı ve toplumsal bağışıklıktan kendini bir derece koruduğu, kurtardığı yönünde bilgiler paylaşılıyor ama daha ağır hastalık yaptığı yönünde henüz veri yok. Onun için takip etmek lazım. Daha çok yaşlı kişilerde bir ağır hastalık hastane yatışı bildiriliyor ama zaten yaşlı kişilerde diğer varyantlarda aynı şekilde daha ağır hastalık tablosu yapabiliyor. Bir de kış mevsimi olduğu için tabii yaza göre hani özellikle yaşlı riskli popülasyonda hastalanmaya oranı daha yüksek olabilir. Bu mevsimsel bir değişim de olabilir. Tabii bu Omicron'un alt varyantlarında ortaya çıkan mutasyonların etkisi de olabilir. Çünkü gözlenen mutasyonlar dediğim gibi aşı ile elde edilen bağışıklıktan biraz kaçabilecek bir özellik kazandırmış görünüyor. Çok böyle telaş edilecek korkuya kapılacak bir durum yok. 2020 ve 2021’de olduğu gibi tekrar kötü günlerin geri geleceğini ben düşünmüyorum. O günler geride kaldı. Özellikle risk gruplarını iyi korumamız lazım. Yeni varyantın biraz daha kolay bulaştığı daha hızlı yayıldığı yönünde bilgiler var. Ama daha ağır hastalık yaptığı yönünde henüz veri yok. Yaşlı popülasyonda biraz ağır hastalığa neden olduğu hastaneye yatışlarında bir artışa neden olduğu bildiriliyor. Ama dediğim gibi bu varyantın etkisi mi yoksa mevsimsel bir etki mi onu da henüz daha ayırt edemiyoruz. İzlemek lazım”

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