Tevfik Özlü’den uzun öksürükle ilgili kritik uyarılar

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği’nin (ASYOD) Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, solunum yolu enfeksiyonları esnasında meydana gelen öksürüklerin genellikle 3 ila 4 hafta arasında iyileşmesi gerektiğini ifade etti.

Özlü, “Eğer öksürük 3 haftayı geçerse ve özellikle 8 haftadan daha uzun sürerse, bu durum önemlidir. Öksürük, vücutta bir şeylerin ters gittiğinin ve bir sorun olduğunun bir işaretidir. Bu uyarıyı dikkate almak önemlidir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özlü, dünya genelinde insan ölümlerine en çok neden olan 10 hastalıktan dördünün göğüs hastalıkları alanında tedavi edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Özlü, “Akciğer kanseri, KOAH, alt solunum yolu enfeksiyonları ve tüberküloz, dünyada en ölümcül 10 hastalık arasında yer alıyor ve bu hastalıkların dört tanesi göğüs hastalıkları uzmanları tarafından tedavi ediliyor. Pandemi sürecinde, göğüs hastalıkları uzmanlarının toplum için ne kadar hayati olduğunu gördük” dedi.

Son zamanlarda, özellikle bahar alerjileri nedeniyle uzayan öksürük şikayetiyle polikliniklere başvuranların sayısında artış olduğuna dikkat çeken Özlü, uzayan öksürüklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Kış mevsimini geride bırakmaya başladığımız şu günlerde, bu kış solunum yolu enfeksiyonlarının diğer yıllara göre daha fazla olduğunu gördük. Gribal enfeksiyonlar dalgalar halinde yayıldı ve grip virüsü, RSV, rhinovirüs, COVID-19 ve diğer adenovirüsler gibi çeşitli virüsler nedeniyle hemen hemen herkes bu enfeksiyonları deneyimledi. Bu enfeksiyonları geçiren bazı kişilerde öksürük devam ediyor ve bu semptomla hala hastalarımız bize başvurmaya devam ediyor.”

“ÖKSÜRÜK BİR UYARI İŞARETİDİR”

Prof. Dr. Tevfik Özlü, solunum yolu enfeksiyonları sırasında ortaya çıkan öksürüklerin genellikle 3-4 hafta içerisinde geçmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer öksürük 3 haftadan uzun sürerse ve özellikle 8 haftadan daha fazla devam ederse, bu durum önemsenmelidir. Öksürük, vücutta bir sorun olduğunun bir işaretçisidir ve bu uyarıyı dikkate almak gerekir. Öksürüğün tedavisiyle yetinmek yerine, alarmın neden çaldığını bulup, uygun tedaviyi uygulamak esastır. Uzun süreli öksürükler, kişinin günlük yaşam kalitesini ve uyku düzenini olumsuz etkileyebilir, bu yüzden ciddiye alınmalıdır” diye belirtti.

“UZUN SÜREN ÖKSÜRÜKLERİN SEBEPLERİ ÇEŞİTLİDİR”

Özlü, uzun süren öksürüklerin altında yatan nedenlerin çeşitlilik gösterebileceğini ifade ederek, “Alerjik reaksiyonlar, enfeksiyon sonrası duyarlılık, astım, reflü veya üst solunum yolu alerjileri gibi durumlar olabilir. Ne olursa olsun, bu tür öksürüklerin ciddiye alınması ve bir göğüs hastalıkları uzmanına danışılması, sebebinin bulunarak tedavi edilmesi önemlidir” dedi.

BAHAR ALERJİLERİ VE ETKİLERİ

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bazı kişilerde alerjik reaksiyonların görüldüğünü belirten Özlü, “Bahar ayları çoğumuz için neşe kaynağı olsa da, atopik bünyeye sahip kişiler için aynı coşkuyu yaşatmayabilir. Bu kişilerde baharın gelmesiyle burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi semptomlar görülebilir. Bahar mevsimiyle birlikte mevsimsel alerjilerin sıklığı artar ve bu durumlar, kişinin sosyal uyumu ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir” şeklinde açıklama yaptı.

“BAHAR ALERJİLERİ GÜNLÜK HAYATI ETKİLEYEBİLİR”

Bahar alerjilerinin genellikle polenlere bağlı olduğunu ve bazen diğer alerjenler tarafından da tetiklenebileceğini dile getiren Özlü, “İklim değişiklikleri, nem oranındaki değişimler, ev tozu akarları veya mantarlar gibi hava yoluyla taşınan alerjenlerin yoğunluğu artabilir. Bu tür mevsimsel alerjiler, kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda bozabilir. Gece boyunca öksürükten uyuyamayanlar, ardı ardına hapşıranlar ve sürekli geniz akıntısı yaşayanlar var. Hastalarımız, çeşitli ilaçlar, bitki çayları, şuruplar ve geleneksel tedavi yöntemlerini denemektedir” dedi.