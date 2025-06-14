Tevfik Yamantürk'ten özür ile Beşiktaş'a veda!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tevfik Yamantürk'ten özür ile Beşiktaş'a veda!

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün divan kurulu toplantısında konuştu. Yamantürk, görevini bırakırken, camiadan özür diledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı İkinci Olağan Divan Kurulu'nda Tevfik Yamantürk açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu Başkanı olarak son kez konuşan Tevfik Yamantürk, kulübün eski başkanı Hasan Arat'a yumruk atmasıyla ilgili konuştu.

Tevfik Yamantürk yaptığı açıklamada "Camiamdan özür diliyorum. 12 Nisan'daki olayların yaşanmaması lazımdı. Benim o fotoğrafın içinde olmamam lazımdı. Kalpten özür diliyorum. Kabul edin lütfen. Ben özrü o şahıstan değil, camiamdan diliyorum. 137 milyon euroluk borcu takip edeceğim. Bugün Divan Başkanı olarak son konuşmamı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tevfik Yamantürk, konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.

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