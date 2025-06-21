TFF 1 Lig'de veda

Kaynak: AA
TFF 1 Lig'de veda

Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emeklerin için teşekkürler Hakan Kutlu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "2,5 sezon birlikte mücadele ettiğimiz, zor süreçlerde omuz omuza kulübümüzün başarısı için çalıştığımız hocamız Hakan Kutlu'ya yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Erzurumspor'umuza hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak değerli hocamıza ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hakan Kutlu, 2022-2023 sezonunun devre arasında teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilmişti.

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