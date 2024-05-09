TFF 2. Lig'de play off heyecanı başladı

Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de play off heyecanı başladı
TFF 2. Lig'de play off 1. tur maçları saat 15.30 seansıyla start aldı.

TFF 2. Lig’de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Bugün gerçekleşen play-off 1. tur mücadelelerinde, futbolseverler nefes kesen anlara tanık oldu.

Saat 15.30’da başlayan karşılaşmalarda, 1461 Trabzon FK ve Alagöz Holding Iğdır FK, rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı.

1461 Trabzon FK kendi evinde Ankaraspor’u 4-1 gibi net bir skorla geçerek adını bir sonraki tura yazdırdı. Alagöz Holding Iğdır FK da İskenderunspor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle tur atlayan diğer takım oldu.

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