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Isparta 32 Spor ve İnegölspor taraftarı birbirine girdi

TFF 2. Lig'de oynanan Isparta 32 Spor ve İnegölspor maçı sonrası taraftarlar kavga etti. Taşlı sopalı kavgayı polis ayırdı.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:10
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TFF 2. Lig'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga

Isparta 32 Spor ve İnegölspor taraftarı birbirine girdi
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TFF 2. Lig'de 5 Mart günü Isparta 32 ile İnegölspor karşı karşıya geldi.

0-0 biten mücadele sonrası iki takım taraftarı arasında çıkan taşlı sopalı kavga yeniden gündeme geldi.

OIaya şahit olan vatandaşların kolluk kuvvetlerine bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KOVALAMACA YAŞANDI
İstasyon caddesinde uzun kovalamacalar sonrası Polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

POLİS ARAÇLARI EŞLİK ETTİ
Diğer taraftan İnegölspor taraftarlarını götüren otobüsün camları kırılırken şehir çıkışına kadar taraftar otobüslerine, polis araçları eşlik etti.

Yaşanan kavga anları, video kaydına alındı.

 

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