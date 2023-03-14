Isparta 32 Spor ve İnegölspor taraftarı birbirine girdi

TFF 2. Lig'de 5 Mart günü Isparta 32 ile İnegölspor karşı karşıya geldi.

0-0 biten mücadele sonrası iki takım taraftarı arasında çıkan taşlı sopalı kavga yeniden gündeme geldi.

OIaya şahit olan vatandaşların kolluk kuvvetlerine bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KOVALAMACA YAŞANDI

İstasyon caddesinde uzun kovalamacalar sonrası Polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

POLİS ARAÇLARI EŞLİK ETTİ

Diğer taraftan İnegölspor taraftarlarını götüren otobüsün camları kırılırken şehir çıkışına kadar taraftar otobüslerine, polis araçları eşlik etti.

Yaşanan kavga anları, video kaydına alındı.