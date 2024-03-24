TFF 2. Lig'de Vanspor 90+5'te puanı kaptı golü de kaleci attı

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TFF 2. Lig'de Vanspor 90+5'te puanı kaptı golü de kaleci attı
Vanspor FK, Karacabey Belediyespor ile oynadığı maçta son dakikada eşitliği sağladı; kritik golü kaleci kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta heyecan dorukta.

30. haftada, play-off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor ve şampiyonluk peşindeki Vanspor FK karşılaştı.

Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu’ndaki maç 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın kritik anı, Vanspor FK’nın kalecisi Nurullah Aslan’ın son anlarda sahneye çıkmasıydı.

Vanspor, 8. dakikada Sinan Kurumuş’un golüyle öne geçti, ancak Karacabey 29. dakikada Serhat Kot’un golüyle dengeyi sağladı. İkinci yarıda Karacabey, Ersel Aslıyüksek’in golüyle öne geçse de, maçın son anlarında Nurullah Aslan’ın kafa golüyle skor 2-2’ye geldi ve maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla her iki takım da birer puan kazandı.

Karacabey puanını 43’e, Vanspor ise 63’e çıkardı.

31. haftada Karacabey, Yeni Mersin İdman Yurdu’na konuk olacak, Vanspor ise Ankaraspor’u ağırlayacak.

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