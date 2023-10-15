TFF 3. Lig'de 6. hafta sonuçları

TFF 3. Lig'de 6. hafta, bir maç dışında tamamlandı.

KAYNAK: AA
TFF 3. Lig'de 6. hafta sonuçları

TFF 3. Lig'de 6. hafta, bir müsabaka dışında tamamlandı.

Ligde 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Artvin Hopaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-1

Malatya Arguvanspor-Mardin 1969: 2-1

Talasgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü: 0-1

Karabük İdmanyurdu-Kepezspor: 1-3

- 2. Grup

3Gen Holding Elazığspor-Silifke Belediyespor: 2-0

1954 Kelkit Belediyespor-Turgutluspor: 0-2

Hacettepe 1945-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 3-0

Anadolu Üniversitesi-TPAO Batman Petrolspor: 0-3

Efeler 09-Pazarspor: 1-1

Bulvarspor-Amasyaspor: 0-1

Karşıyaka-Ergene Velimeşespor: 2-0

- 3. Grup

Silivrispor-Belediye Kütahyaspor: 2-1

Sivas Dört Eylül Futbol-Merkür Jet Erbaaspor: 0-3

Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Bayburt Özel İdare-Onvo Ağrı 1970: 0-3

Karaköprü Belediyespor-Kuşadasıspor: 1-1

1922 Konyaspor-Akhisarspor: 0-1

Osmaniyespor FK-Darıca Gençlerbirliği: 2-1

- 4. Grup

Sebat Gençlikspor-Güneş Holding Çankayaspor: 3-0

Tokat Belediye Plevnespor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0

Bitexen Adana 1954 FK-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0

Bursa Yıldırımspor-Muş 1984 Muşspor: 0-0

Bergama Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967: 0-0

Balıkesirspor-Armoni Alanya Kestelspor: 0-0
(AA)

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