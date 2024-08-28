TFF 3 yıllık imzayı attırdı. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
TFF 3 yıllık imzayı attırdı. Resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzaladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Talimatı uyarınca Profesyonel Müsabaka İcra Kurulunun doğal başkanı olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hizmet sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak AA muhabirine açıklamada bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, imzalanan sözleşmeyle ilgili olarak "Hizmet sözleşmesinin sebebi, sürdürülebilirlik. Sözleşme, makamı korumak ve MHK'ye süreklilik kazandırmak amacıyla yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Merkez Hakem Kurulunun aldığı kararlarla ilgili de konuşan Gündoğdu, şunları söyledi:

"Yapılan klasman değişikliği diğer hakemlerimizin önünü açıyor. Amacımız alttan hakem yetiştirmek. 25 yaşından küçük hakemlerle ilgili alınan karar çok önemli. Talimat değişikliğiyle klasmanların sadeleşmesi de çok önemli. Bunun takibinin kamuoyu tarafından, 'Doğru gidiyorlar mı, neyi eksik, neyi fazla yapıyorlar' şeklinde yapılmasını önemsiyoruz."

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