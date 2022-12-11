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TFF 3. Lig'de 16. hafta sonuçları

TFF 3. Lig gruplarında 16. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 18:35
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TFF 3.Lig'de 16. haftanın sonuçları

TFF 3. Lig'de 16. hafta sonuçları
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Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

1. Grup

Belediye Derincespor-Hacettepe 1945: 2-1

Belediye Kütahyaspor-Karşıyaka: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1

Edirnespor-BC Group Ağrı 1970: 2-1

Entegre Solar Elazığspor-Eskişehirspor: 2-2

Yeni Mersin İdmanyurdu-1954 Kelkit Belediyespor: 2-2

1922 Konyaspor-GEMA Polimer Şile Yıldızspor: 2-2

2. Grup

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-23 Elazığ FK: 3-2

Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 2-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Turgutluspor: 3-0

Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0

Ergene Velimeşespor-Armoni Alanya Kestelspor: 0-1

Amberçay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor: 0-2

3. Grup

Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-2

Fatsa Belediyspor-Efeler 09 FK: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor: 1-0

Niğde Anadolu FK-Osmaniyespor FK: 0-1

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