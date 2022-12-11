TFF 3. Lig'de 16. hafta sonuçları

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup
Belediye Derincespor-Hacettepe 1945: 2-1
Belediye Kütahyaspor-Karşıyaka: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 3-1
Edirnespor-BC Group Ağrı 1970: 2-1
Entegre Solar Elazığspor-Eskişehirspor: 2-2
Yeni Mersin İdmanyurdu-1954 Kelkit Belediyespor: 2-2
1922 Konyaspor-GEMA Polimer Şile Yıldızspor: 2-2
2. Grup
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-23 Elazığ FK: 3-2
Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 2-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Turgutluspor: 3-0
Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-0
Ergene Velimeşespor-Armoni Alanya Kestelspor: 0-1
Amberçay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor: 0-2
3. Grup
Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Muş 1984 Muşspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-2
Fatsa Belediyspor-Efeler 09 FK: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Merkür Holding Erbaaspor: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor: 1-0
Niğde Anadolu FK-Osmaniyespor FK: 0-1
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