TFF açıkladı. Bursaspor taraftarı kahroldu

Her hafta 2. Lig ve 3. Lig’deki bazı maçları Youtube üzerinden canlı yayınlayan TFF 3. Hafta için kararını verdi.

TFF’nin Bursaspor’un ile Ergene Velimeşe ile oynayacağı maçı yayın programına almaması yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından üzüntüyle karşılandı.

Sosyal medyadan yorum yapan taraftarlar TFF’ye çağrıda bulunarak karardan vazgeçilmesini istedi.

Bursaspor – Ergene Velimeşespor maçı 22 Eylül Pazar günü saat 16.30’da oynanacak.

Öte yandan Bursaspor'un 15 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Tokat Belediye Plevne ile oynayacağı karşılaşma TFF Youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanacak.

3. hafta canlı yayınlanacak maçlar şu şekilde: