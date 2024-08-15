TFF açıkladı. Hükmen mağlup oldular

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile oynayacakları maça çıkmayan Yeni Malatyaspor hakkında karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Yeni Malatyaspor'un hükmen mağlup olmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada "Yeni Malatyaspor Kulübünün, 10.08.2024 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takımın müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

OYUNCULARINA LİSANS ÇIKARAMADILAR

Ciddi mali sıkıntılar çeken Yeni Malatyaspor hiçbir transfer yapamadığı gibi kadrosundaki hiçbir oyuncuya da lisans çıkaramamıştı.